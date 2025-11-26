Спортсменки из Пушкино выиграли турнир по художественной гимнастике

Юные воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» вновь заявили о себе на региональном уровне, выступив на турнире по художественной гимнастике «Юные таланты». Соревнования прошли в Щелкове.

«Спортсменки готовились под руководством главного тренера Ирины Лятиной. Наши грации показали себя во всей красе, продемонстрировав не только безупречную технику и физическую подготовку, но и подлинный артистизм, умение чувствовать музыку и передавать эмоции. Именно это сочетание силы, гибкости и выразительности позволило им завоевать множество заслуженных наград в условиях острой конкуренции», — отметили в спортивном клубе.

Среди самых юных участниц 2018 года Анита Погосян завоевала второе место. Бронзовую медаль забрала Виктория Архипова. Победительницами турнира среди девочек 2018 без предметов стали Анастасия Билюшова и София Бикеева. Второе место заняла Изабель Зоркольцева, а Ева Кашеварова и Мария Голикова стали бронзовыми призерами.