Спортсменки из Подольска победили на областном турнире по фитнес-аэробике

В универсально-спортивном центре «Юность» в Подольске состоялись чемпионат и первенство Московской области по фитнес-аэробике, которые собрали сильнейших спортсменов региона. В возрастной категории 14-16 лет в дисциплине степ-аэробика первое место завоевала местная команда «Зефир», продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

Торжественное открытие соревнований прошло с участием заместителя главы городского округа Подольск Вадима Бурова и депутата Совета депутатов Олега Паскаря. Они обратились к участникам с напутственными словами, пожелав удачи, спортивного азарта и новых достижений.

Подольские спортсмены также показали достойные результаты в других номинациях. Команда «Жар-птица» заняла второе место в степ-аэробике среди участников 8-10 лет, а команда «Арабески» стала серебряным призером в возрастной категории 11-13 лет. Третье место в этой же категории завоевала команда «Багира», а четвертое место досталось команде «Грация».

Соревнования стали не только ярким спортивным событием, но и отличной возможностью для укрепления связей между участниками и обмена опытом. Победы подольских команд подтвердили высокий уровень развития фитнес-аэробики в округе и стали поводом для гордости местных жителей.