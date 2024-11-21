Спортсменки из Подольска победили на чемпионате по спортивной гимнастике

Чемпионат Московской области по спортивной гимнастике завершился в Наро-Фоминске. Юные спортсменки из Подольска показали отличные результаты и завоевали несколько медалей.

Чемпионат посвятили Дню гимнастики в России. Мероприятие прошло на стадионе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске. Более 200 спортсменов из разных городов Подмосковья приняли в нем участие.

В командном первенстве победу одержали гимнастки из Подольска Анна Чуйкина, Ксения Бородачева и Лилия Деева. В личном первенстве воспитанницы забрали шесть наград. Анна Чуйкина стала первой в вольных упражнениях, второй в многоборье и третьей на брусьях.

В программе второго спортивного разряда Пелагея Ершова завоевала первое место в прыжках и второе на бревне. Варвара Черныш получила третье место в многоборье и вольных упражнениях.

В программе первого спортивного разряда Татьяна Хлынина стала первой в вольных упражнениях, второй в многоборье и на бревне и третьей на брусьях. Вероника Королева заработала второе место в опорных прыжках и вольных упражнениях и третье место на бревне.

В программе кандидатов в мастера спорта Варвара Алексова победила в упражнении на бревне, заняла второе место в прыжках и вольных упражнениях и третье в многоборье и на брусьях.

Девочек тренируют наставники спортивной школы «Лидер» в Подольске Татьяна Амелина, Елена Шмелева, Мария Соловьева и Наталья Алякринская.

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