Спортсменки из Мытищ стали призерами всероссийских соревнований по хоккею

Состязания прошли в рамках 13-й зимней спартакиады учащихся России 2026 года среди девушек до 15 лет и завершились 15 февраля в Салавате в Республике Башкортостан. Хоккеистки округа заняли третье место.

Это масштабное мероприятие собрало более 120 юных спортсменок из шести регионов. Турнир проходил в рамках федеральной программы «Спорт России», направленной на развитие массового спорта и выявление талантов.

Сборная Московской области, в составе которой выступали и воспитанницы мытищинского отделения академии «Атлант», продемонстрировала высокий уровень подготовки. Евгения Сенюкова получила награду как лучший игрок сборной, а Алиса Рощина стала лучшим защитником всего турнира.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая тепло поздравила спортсменок с успешным выступлением и пожелала им дальнейших успехов и новых побед.