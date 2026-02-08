Спортсменки из Мытищ победили в баскетбольном турнире

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Традиционный турнир, посвященный памяти тренера В. К. Астахова, состоялся 5 февраля. В соревнованиях приняли участие команды девушек из Мытищ, Москвы, Краснодарского края и Нижегородской области.

Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе округа «Олимп».

В решающем матче сошлись воспитанницы мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу и московская команда училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. В упорной борьбе мытищинские баскетболистки одержали победу с минимальным отрывом.

Турнир в очередной раз стал данью уважения неоценимому вкладу тренера Астахова.

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, за каждым призовым местом на пьедестале стоит работа большой команды спортивной школы — тренеров, родителей, врачей. Благодаря их вере и поддержке спортсмены достигают высоких результатов.