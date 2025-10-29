Спортсменки из Луховиц выступили на соревнованиях по художественной гимнастике

Зарайск стал ареной для межрегиональных соревнований по художественной гимнастике — первенства округа Луховицы «Осеннее очарование». Турнир, организованный в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», собрал юных спортсменок из разных уголков России, превратив Зарайск в настоящий центр художественной гимнастики.

Наряду с представительницами Луховиц и Зарайска, за медали боролись гимнастки из Липецка, Рязани, Рыбного, Малаховки, Дзержинского, Коломны, Орехова-Зуева и Лыткарина. По итогам борьбы воспитанницы Луховицкой спортивной школы продемонстрировали высокие результаты, завоевав в общей сложности 16 медалей.

Золотые медали в своих возрастных категориях завоевали Милослава Дормидонтова, Арсения Печеникина, Варвара Рыщина и Вероника Резайкина. Серебряными призерами стали Кристина Федотова, Александра Кабанова, Анна Ковалева, Ксения Кочмина, София Ерасова, Злата Журавлева и Александра Барабанова. Бронзовые медали достались Виктории Антошкиной, Марине Игнаткиной, Ксении Касьян, Арине Шестаковой и Марии Рассяевой.

«Мы от всей души поздравляем наших очаровательных гимнасток и их талантливых тренеров — Елену Сандрантинову и Алену Салькову — с отличными результатами, желаем им новых ярких побед, успешных выступлений и громких свершений в предстоящем соревновательном сезоне. Их труд и упорство — залог будущих успехов и прославления Луховицкой спортивной школы», — сообщил директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.