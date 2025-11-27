Спортсменки из Луховиц выиграли соревнования по волейболу

На волейбольных площадках Егорьевска юные спортсменки со всего Подмосковья сражались за выход в финал областной «Волейбольной лиги». В рамках второго тура ежегодных соревнований, вновь выиграла команда из Луховиц.

Девочки 2012 и 2013 годов рождения одержали две победы. Как и в первом туре, луховичанки под руководством тренера Сергея Чухломина показали себя как одни из главных претенденток на чемпионский титул.

«Юные волейболистки не только продемонстрировали отличную физическую форму, но и грамотную тактическую игру, что позволило им доминировать на площадке. Спортсменки переиграли сильные команды из Каширы и Озер. Девочки справились с поставленными задачами, показали характер и волю к победе», — сообщил Сергей Чухломин.

Теперь все решится в заключительном, третьем туре. Луховицким волейболисткам предстоит встретиться с командами «Факел» из Егорьевска, которые будут играть на своей домашней площадке, и спортивной школой из Павловского Посада. Заключительный тур областной «Волейбольной лиги», который определит победителей и призеров, состоится 13 декабря.