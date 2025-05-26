Спортсменки из Луховиц выиграли соревнования по гимнастике

В Рязанской области состоялся областной турнир по художественной гимнастике «Звездный дождь», а также фестиваль «Гармония весны». В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из Луховицкой спортивной школы.

Тренируют гимнасток опытные наставницы — Елена Сандрантинова и Алена Салькова. На турнире «Звездный дождь» луховичанка Милослава Дормидонтова завоевала третье место.

Главные достижения спортшколы пришлись на фестиваль «Гармония весны», где команда Луховиц получила сразу 15 наград различного достоинства. Среди них — пять золотых медалей, три серебряных и семь бронзовых.

Золотые медали были завоеваны Варварой Рыщиной, Анастасией Сидыгановой, Ксенией Заикиной, Ксенией Кочминой и Александрой Барабановой.

Серебряные награды получили Диана Касадина, Вероника Резайкина и Злата Журавлева.

Бронзовые медали завоевали София Волкова, Марина Игнаткина, Алина Новичкова, Александра Кабанова, Полина Донских, Анна Ковалева и Мария Рассяева.