Спортсменки из Луховиц победили на первенстве Коломны по гимнастике
Воспитанницы Луховицкой спортивной школы стали участницами первенства Коломны по художественной гимнастике «Радуга Надежд». Соревнования собрали юных спортсменок из разных городов Подмосковья.
Гимнастки соревновались в различных категориях, демонстрируя свои навыки во владении предметами и выполнении сложных элементов. В результате луховицкие спортсменки завоевали коллекцию из 16 медалей различного достоинства — золотых, серебряных и бронзовых.
Первые места и золотые медали получили Мирослава Тележенко, Варвара Рыщина, Марина Игнаткина, Полина Донских, Анастасия Сидыганова, Ксения Кочмина, Мария Рассяева и Злата Барабанова.
Серебряные медали и вторые места завоевали Ксения Желтякова, Диана Касадина, Анастасия Кочмина и Ксения Касьян. Бронзовыми призерами первенства стали Вероника Сподина, Регина Анашкина, Виктория Добрынина и Злата Журавлева.