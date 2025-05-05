Спортсменки из Лобни победили на межрегиональном турнире по фитнес-аэробике

Фестиваль по фитнес-аэробике «Облачко» прошел в Подольске. В нем приняли участие спортсмены из Лобни. Девушки стали призерами состязаний.

Участниками соревнований стали свыше 350 спортсменок из разных регионов страны, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани.

Команда «Чайка» из Лобни победила в дисциплине «Степ-аэробика». В ней состязались девушки 11-13 лет.

Лучшей в категории «Аэробика пять человек» в той же возрастной группе стала команда «Акварель». В других группах первое место заняли команды «Олимпик», «Подружки» и «Твистер».

Также спортсмены состязались в личном зачете. Лучшими здесь стали Виктория Бордияну, Мария Рябцева и Полина Афанасьева.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». Он прошел на 12 площадках.