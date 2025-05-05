Спортсменки из Лобни победили на межрегиональном турнире по фитнес-аэробике
Фестиваль по фитнес-аэробике «Облачко» прошел в Подольске. В нем приняли участие спортсмены из Лобни. Девушки стали призерами состязаний.
Участниками соревнований стали свыше 350 спортсменок из разных регионов страны, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани.
Команда «Чайка» из Лобни победила в дисциплине «Степ-аэробика». В ней состязались девушки 11-13 лет.
Лучшей в категории «Аэробика пять человек» в той же возрастной группе стала команда «Акварель». В других группах первое место заняли команды «Олимпик», «Подружки» и «Твистер».
Также спортсмены состязались в личном зачете. Лучшими здесь стали Виктория Бордияну, Мария Рябцева и Полина Афанасьева.
Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». Он прошел на 12 площадках.