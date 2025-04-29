Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

Всероссийские соревнования «Кубок Рязанского кремля» собрали около 1500 участников из 46 регионов России. Турнир, проходивший на 12 площадках, стал одним их крупнейших спортивных событий страны.

Спортсменам предстояло побороться за награды в трех возрастных категориях, для чего нужно было провести по пять-шесть поединков. Несмотря на серьезную конкуренцию, ребята из Лобни показали высокие результаты и стали призерами соревнований.

Бронзовые медали завоевали Арина Чернова, Сервер Абдураманов, Амир Омаев и Михаил Вознюков. Тренеры команды «Центр-Восток», в которой занимаются призеры, отметили, что залогом успешного выступления стали труд и упорство спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.