Спортсменки из Люберец выиграли 9 медалей по художественной гимнастике

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы успешно выступили на соревнованиях Московской области по художественной гимнастике «Зимний триумф». Турнир проходил с 20 по 22 февраля в Одинцово и собрал более 250 участниц.

По итогам состязаний люберецкие гимнастки завоевали девять медалей различного достоинства. Первые места в своих возрастных группах заняли Стефания Шевченко, Анна Клюева, Василиса Калошина и Мирослава Шерстобитова. Серебряными призерами стали Виктория Нарченкова, Ульяна Логинова и Василиса Шевченко. Бронзовые медали завоевали Дарья Безик и Анна Зобнина.

Соревнования «Зимний триумф» являются одними из значимых стартов для юных гимнасток региона, позволяя спортсменкам получить соревновательный опыт и повысить свое мастерство. Участницы демонстрировали сложные программы, включающие элементы с предметами и без, а также артистизм и музыкальность исполнения.

Тренируют спортсменок опытные наставники — Наталья Соколова, Анна Смирнова и Анастасия Кирилюк. В спортивной школе отметили, что воспитанницы показали достойные результаты, подтвердили высокий уровень подготовки и порадовали своими выступлениями тренеров и родителей.