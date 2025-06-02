Спортсменки из Люберец стали призерами Открытого первенства ЦФО

Соревнования собрали более 170 сильнейших самбистов из 14 регионов России. За награды боролись юноши и девушки в возрасте 11-12 лет.

Вице-президент Федерации самбо Московской области, председатель Федерации самбо Люберец Виктор Худяков рассказал, что открытое первенство Центрального федерального округа по самбо проходит в Люберцах с 2010 года. Статус турнира позволяет принимать в нем участие ребятам из всех регионов России.

Представители Федерации самбо Люберец показали на коврах спорткомплекса «Триумф» высокие результаты, завоевав четыре медали разного достоинства. София Манохина стала серебряным призером, а Анна Лобан, Виктория Соломина и Виктория Коева выиграли бронзовые награды.

В Федерации самбо городского округа занимаются свыше 750 ребят. В 2024 году 19 спортсменов вошли в состав сборной Московской области. Каждый год самбисты из Люберец выполняют норматив мастера спорта России — в прошлом году это высокое звание получила Ксения Макарова.