Спортсменки из Коломны выиграли бронзу на чемпионате России по гребному спорту

На гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону с 11 по 15 сентября прошел чемпионат России по гребному спорту. Представительницы Подмосковья заняли на соревнованиях третье место.

Оксана Ганичева и Анна Кореневская из Коломны выиграли бронзовую медаль в дисциплине «двойка без рулевого».

На высшую ступень пьедестала поднялся тандем из Саратовской области, а серебро досталось дуэту из Санкт-Петербурга.

На чемпионате встретились спортсмены из 10 регионов страны: Москвы и Подмосковья, Санкт Петербурга, Краснодарского края, а также Саратовской, Нижегородской, Калининградской, Ростовской, Калужской и Самарской областей.

Соревнования провели в рамках государственной программы «Спорт России».