Спортсменки из Химок завоевали Кубок футбольных мам

Женская спортивная команда «МамСити» из Химок победила в любительском турнире Кубок футбольных мам. Девушки стали лучшими среди участников из Иванова, Коврова, Химок и Доброграда.

Помимо основной спортивной части, для зрителей организовали дополнительные активности. Дети спортивных мам, ожидая результатов матча, могли нанести яркий аквагрим и поиграть в дартс. Кроме того, все желающие присоединились к конкурсу рисунков и запечатлели момент в фотобудке.

Кубок футбольных мам призван развить и популяризировать спорт среди женщин и семейных пар, а также объединить участниц из разных городов России вокруг общего увлечения.

«Наша химкинская женская футбольная команда каждый год участвует в подобных турнирах. Спортсменки — наша гордость. Не в каждом городе есть подобные коллективы. Это в очередной раз доказывает, что Химки — столица Подмосковного спорта», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Напомним, что спортивная команда «МамСити» стала первой в Химках. Три года тренировок сделали их настоящими звездами женского футбола.