Спортсменки из Химок стали чемпионками России по настольному теннису

Воспитанницы училища олимпийского резерва № 3 в Химках победили во всероссийском турнире по настольному теннису «Байкал». Участие в соревнованиях приняли команды из 22 регионов России, а также коллективы из Китая и Монголии.

Химчанки Альфия Юнусова и Дарина Апсатарова одолели соперниц и получили золото чемпионата. Также Альфия Юнусова выиграла бронзу в индивидуальных состязаниях.

Спортсмены, которые заняли призовые места, получат звание мастера спорта страны. Эти соревнования входят в Единый календарный план региональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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