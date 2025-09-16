Спортсмены из Черноголовки завоевали «серебро» Кубка главы по баскетболу

В Спорткомплексе наукограда прошел турнир по баскетболу на Кубок главы округа, собравший юных спортсменов из различных городов Подмосковья и соседних регионов. В состязаниях приняли участие юноши 2009 года рождения и младше, представлявшие команды из Красногорска, Кольчугино, Лыткарино, Ликино-Дулево, Люберец и Черноголовки.

В финальном матче сошлись хозяева площадки, команда Черноголовки, и их соперники из Люберец. Черноголовские баскетболисты уступили команде из Люберец три очка. Матч закончился со счетом 75-78.

По словам тренера команды-победителя «Спартак» из Люберец Сергея Дзантиева, секретом успеха его подопечных стала интенсивная подготовка, проводившаяся в течение всего лета.

Баскетболисты тренировались на сборах в Кисловодске и Нижнем Новгороде. Победителей и призеров лично поздравил глава округа Черноголовка Роман Хожаинов. Он вручил спортсменам медали, грамоты, подарки и кубок, который до следующего года отправится в Люберцы.