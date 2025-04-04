Спортсменки из Балашихи стали чемпионами области по футзалу

Женская команда спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» завоевала титул чемпионов Московской области по футзалу, одержав победу в решающем матче сезона 2024-2025. В финальной игре, проходившей против команды спортивной школы «Весна» из Подмосковья, команда из Балашихи одержала победу со счетом 3:2.

В этой напряженной встрече отличились Седлецкая Наталья и Вершинина Татьяна, ставшими авторами решающих голов.

Победа принесла команде «Метеор» не только первое место в финальной таблице чемпионата, но и открыла путь к участию в первенстве России по футзалу среди женских команд. Соревнование пройдет в Орле, где чемпионки будут представлять Балашиху и Московскую область.

Футзал — это разновидность мини-футбола, который играется в закрытых помещениях на небольших площадках. Основные особенности футзала включают меньшее количество игроков, чем в традиционном футболе, а также небольшие размеры поля и ворот.