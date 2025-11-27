Спортсменка из Жуковского выиграла соревнования по фехтованию

На фехтовальных дорожках Саратова, в стенах спортивного комплекса «Кристалл», развернулось масштабное противостояние юных спортсменов. Более 500 сильнейших рапиристов из 20 регионов России съехались, чтобы определить лучших на Всероссийских соревнованиях по фехтованию.

По словам организаторов турнира, спортсменка из Жуковского — юная Милана Аллахвердиева в личном первенстве своей возрастной категории 2012 и 2013 годов рождения уверенно прокладывала себе путь к финалу, демонстрируя высокий уровень подготовки и тактическое мышление.

«В решающем поединке за золотую медаль жуковчанка уступила сопернице лишь один балл, завоевав серебряную награду. В командных соревнованиях Милана выступила в составе сборной Московской области. Подмосковная команда, благодаря своей слаженной работе и мастерству, одержала уверенную победу, подняв Милану на высшую ступень пьедестала», — добавили организаторы.

Победа стала для Миланы уже вторым достижением этой осени. Ранее она завоевала золотую медаль на соревнованиях «Кубок Легенд Республики Башкортостан».