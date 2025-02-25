Спортсменка из Жуковского выиграла бронзу на всероссийском турнире по метанию молота

В Адлере на стадионе спорткомплекса «Юность» прошел цикл соревнований «Зимние метания». Воспитанницу спортивной школы «Метеор» в Жуковском Алисию Наумову наградили бронзовой медалью, она также показала результат, позволивший ей занять четвертую строчку мирового рейтинга.

Первым этапом цикла состязаний «Зимние метания» стали всероссийские соревнования по длинным метаниям памяти Анатолия Лунева. Участники продемонстрировали свои возможности в таких дисциплинах, как «метание диска», «метание молота» и «метание копья».

Спортсменка из городского округа Жуковский Алисия Наумова с шестой попытки отправила снаряд на отметку 70,07. Такой результат помог ей стать четвертой в мировом рейтинге. К состязаниям Алисию готовил мастер спорта международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер России Иван Водолага.