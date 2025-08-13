Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзу на Всемирных играх в Китае

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Нина Сердюк из Воскресенска в составе сборной России выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх, которые проходят в китайском городе Чэнду. Спортсменка выступила в состязаниях по женскому боевому самбо в весовой категории до 59 килограммов.

Нина Сердюк уверенно преодолела первые этапы соревнований. Ее соперницей в борьбе за третье место оказалась самбистка из Белоруссии, которая обыграла спортсменку годом ранее на чемпионате Европы. В этот раз Нина Сердюк взяла реванш. Готовила спортсменку из Воскресенска тренер Мария Баринова.

Отметим, что впервые за 32 года самбо включили в программу Всемирных игр. Всего в состязаниях в Китае участвуют порядка четырех тысяч спортсменов из 117 стран. Игры продлятся до 17 августа. Участники разыграют свыше 250 комплектов наград в 34 видах спорта.