Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае

В городе Чэнду в Китае с 7 по 17 августа проходят 12-е Всемирные игры. Самбистка из Воскресенска Нина Сердюк выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.
Спортсменка в первой схватке стала лучшей, а в полуфинале не смогла обойти соперницу из Монголии. В рамках поединка за третье место Нина Сердюк обошла самбистку из Белоруссии.
В престижных международных соревнованиях принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 117 стран. В составе российской сборной выступили две подмосковные спортсменки — в дисциплинах «самбо» и «ушу».
Участники разыгрывают более 250 комплектов наград в 34 видах спорта. Российская сборная представлена 32 атлетами в девяти дисциплинах.
