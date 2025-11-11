Спортсменка из Воскресенска стала призером всероссийского турнира по карате

Воспитанница спортивной школы по единоборствам в Воскресенске Ева Хлопотова стала призеркой всероссийских и межрегиональных соревнований по карате «Кубок дружбы» в Тольятти. Она провела четыре поединка и завоевала бронзовую медаль. Всего в турнире приняли участие 2150 спортсменов из 52 регионов России.

В составе Московской области выступили воспитанники из Воскресенска. Спортсмены выступили в условиях высокой конкуренции. Не все смогли показать достойные результаты, однако получили ценный опыт в соревнованиях подобного уровня.

Ева Хлопотова из Воскресенска провела четыре поединка и завоевала бронзовую медаль среди девочек 10-11 лет. В решающем поединке она показала великолепную технику и стойкость. Эта медаль — результат упорных тренировок и сильного характера юной спортсменки.