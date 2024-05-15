Спортсменка из Воскресенска стала призером спартакиады по борьбе | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:01 Спортсменка из Воскресенска стала призером спартакиады по борьбе Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Второй этап отборочных соревнований XII летней спартакиады учащихся по спортивной борьбе прошел в Воронеже. По итогам турнира, спортсменка из Воскресенска Елизавета Ермакова заняла второе место.

Воспитанница воскресенской спортивной школы по единоборствам Елизавета Ермакова продемонстрировала отличный результат на втором этапе отборочных соревнований XII Летней Спартакиады учащихся по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет.

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В турнире участвовали около 140 сильнейших борцов из 12 регионов страны. В каждую весовую категорию допускался только один спортсмен от региона.

Ранее в парке «Патриот» впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На турнире побывал Андрей Воробьев. Соревнования проходили в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова. Участвовали 32 команды от различных ведомств.

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