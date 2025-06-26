Спортсменка из Воскресенска стала победительницей Кубка мира по пауэрлифтингу

Одни из крупнейших соревнований по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в столице Китая. Турнир в Пекине собрал более 160 участников из 23 стран мира.

Россию на Кубке мира представляли 13 спортсменов, в числе которых была участница воскресенского клуба инвалидов «Лидер» Надежда Сычева. Тяжелоатлетка выиграла серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов.

По новым правилам на турнире разыгрывали также медали по сумме трех попыток участниц. Надежда Сычева показала стальную волю, безупречную технику и настоящий характер, став в упорной борьбе победительницей Кубка мира с результатом 320 килограммов.

По результатам соревнований будут отобраны лучшие пауэрлифтеры, которые примут участие в Паралимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.