Спортсменка из Воскресенска стала победительницей Кубка мира по пауэрлифтингу

Одни из крупнейших соревнований по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в столице Китая. Турнир в Пекине собрал более 160 участников из 23 стран мира.
Россию на Кубке мира представляли 13 спортсменов, в числе которых была участница воскресенского клуба инвалидов «Лидер» Надежда Сычева. Тяжелоатлетка выиграла серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов.
По новым правилам на турнире разыгрывали также медали по сумме трех попыток участниц. Надежда Сычева показала стальную волю, безупречную технику и настоящий характер, став в упорной борьбе победительницей Кубка мира с результатом 320 килограммов.
По результатам соревнований будут отобраны лучшие пауэрлифтеры, которые примут участие в Паралимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
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