Спортсменка из Серпухова стала чемпионкой России по универсальному бою

Варвара Арбузова, воспитанница спортивной школы «Зубренок», триумфально завершила Чемпионат России по универсальному бою. Девушка завоевала золотую медаль и звание чемпионки страны.
Эта победа не только пополнила копилку спортивных достижений округа, но и открыла перед Варварой двери в национальную сборную, что позволит ей представлять Россию на Первенстве мира.
Универсальный бой — это вид спорта, требующий от спортсменов разносторонней подготовки и сочетающий в себе элементы различных боевых искусств с необходимостью преодоления полосы препятствий. Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 31 региона Российской Федерации. Тренеры отмечают, что данная победа открывает перед молодой спортсменкой новые горизонты. Скоро Варваре предстоит участие в ряде всероссийских соревнований не только по универсальному бою, но и по панкратиону.
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