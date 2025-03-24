Спортсменка из Серпухова стала чемпионкой России по универсальному бою

Эта победа не только пополнила копилку спортивных достижений округа, но и открыла перед Варварой двери в национальную сборную, что позволит ей представлять Россию на Первенстве мира.

Универсальный бой — это вид спорта, требующий от спортсменов разносторонней подготовки и сочетающий в себе элементы различных боевых искусств с необходимостью преодоления полосы препятствий. Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 31 региона Российской Федерации. Тренеры отмечают, что данная победа открывает перед молодой спортсменкой новые горизонты. Скоро Варваре предстоит участие в ряде всероссийских соревнований не только по универсальному бою, но и по панкратиону.