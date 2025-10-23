Спортсменка из Щелкова выступила на Международном турнире по художественной гимнастике
Щелковская гимнастка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Кира Коптева представила округ на XXI Международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Спортсменка завоевала серебряную и бронзовую медали.
Кира Коптева, выступая в многоборье среди юниорок 2010–2011 годов рождения, заняла третье место.
«Ее выступление отличалось грацией, артистизмом и безупречной техникой, что позволило ей обойти многих сильных соперниц. Более того, Кира Коптева с легкостью прошла в финалы со всеми видами программы: обруч, мяч, булавы и лента. В финале упражнений с булавами щелковская гимнастка продемонстрировала исключительную точность и выразительность, завоевав серебряную медаль», — сообщили в спортивной школе.
Спортсменка также приняла участие в командном первенстве, где вместе с гимнастками Алиной Горносько, Кристиной Шестаковой и Софией Чернышевой в составе команды «Лев» одержала победу среди 20 сформированных команд. К победам щелковскую спортсменку подготовила тренер Екатерина Байбородина.