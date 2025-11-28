Спортсменка из Раменского получила звание мастера спорта России

Воспитаннице спортивной школы «Сатурн» в Раменском округе присвоили почетное звание мастера спорта России. Для Татьяны Юсовой награда стала признанием ее труда и целеустремленности.

Спортивная школа «Сатурн» с гордостью сообщила, что почетное звание было присвоено приказом Министерства спорта Российской Федерации № 253-нг от 13 ноября 2025 года.

Этот результат был бы невозможен без мудрого руководства и профессионального подхода наставника спортсменки — тренера-преподавателя Сергея Костенко.

«Мы от всей души поздравляем Татьяну с этим заслуженным успехом! Сергею Валентиновичу выражаем огромную благодарность за его труд, терпение и веру в свою ученицу», — сообщили в руководстве школы.

