Спортсменка из Раменского получила звание мастера спорта России
Воспитаннице спортивной школы «Сатурн» в Раменском округе присвоили почетное звание мастера спорта России. Для Татьяны Юсовой награда стала признанием ее труда и целеустремленности.
Спортивная школа «Сатурн» с гордостью сообщила, что почетное звание было присвоено приказом Министерства спорта Российской Федерации № 253-нг от 13 ноября 2025 года.
Этот результат был бы невозможен без мудрого руководства и профессионального подхода наставника спортсменки — тренера-преподавателя Сергея Костенко.
«Мы от всей души поздравляем Татьяну с этим заслуженным успехом! Сергею Валентиновичу выражаем огромную благодарность за его труд, терпение и веру в свою ученицу», — сообщили в руководстве школы.
