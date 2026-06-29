Подмосковная спортсменка выиграла золото на первенстве Европы по прыжкам в воду

В первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров сборная России заняла первое место в медальном зачете. В ее составе отличилась представительница Московской области Виктория Казанцева.

Подмосковная спортсменка Виктория Казанцева в дуэте с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга стала победительницей соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди юниорок 14–18 лет. Российский дуэт набрал 293,19 балла, опередив украинских спортсменок (271,20 балла) и немецкую команду (266,07 балла).

Ранее Виктория Казанцева заняла второе место в дисциплине «вышка 10 метров» и завоевала золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с московской спортсменкой. Также подмосковный спортсмен Илья Надеев одержал победу в смешанных командных соревнованиях.

Первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 14–15 и 16–18 лет проходило с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия). Всего на турнире было разыграно 16 комплектов наград.

По итогам первенства сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали.