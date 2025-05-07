Спортсменка из Наро-Фоминска выиграла «бронзу» на соревнованиях по гандболу

Воспитанница Центральной спортивной школы № 1 Анна Голубева стала бронзовой медалисткой Всероссийских соревнований по гандболу среди девушек 2013 года рождения. Турнир прошел в Тольятти.
Девушка является членом сборной команды Московской области. Финальный этап Всероссийских соревнований собрал сильнейшие команды из разных регионов страны.
В решающем матче за третье место гандболистки из Подмосковья встретились с соперницами из команды «Краснодар-2». Игра держала зрителей в напряжении до самого конца. Основное время матча не выявило победителя, и судьба бронзовой медали решилась в серии пенальти, где гандболистки из Подмосковья одержали победу над соперницами.
«Анна продемонстрировала отличную игру на протяжении всего турнира. Ее спортивный талант и упорство помогли нашей сборной достичь высоких результатов и подняться на пьедестал почета», — сообщил тренер спортсменки.
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