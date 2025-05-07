Спортсменка из Наро-Фоминска выиграла «бронзу» на соревнованиях по гандболу

Девушка является членом сборной команды Московской области. Финальный этап Всероссийских соревнований собрал сильнейшие команды из разных регионов страны.

В решающем матче за третье место гандболистки из Подмосковья встретились с соперницами из команды «Краснодар-2». Игра держала зрителей в напряжении до самого конца. Основное время матча не выявило победителя, и судьба бронзовой медали решилась в серии пенальти, где гандболистки из Подмосковья одержали победу над соперницами.

«Анна продемонстрировала отличную игру на протяжении всего турнира. Ее спортивный талант и упорство помогли нашей сборной достичь высоких результатов и подняться на пьедестал почета», — сообщил тренер спортсменки.