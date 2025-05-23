Спортсменка из Мытищ выиграла паралимпийское первенство России

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Татьяна Альмухаметова из Мытищ участвовала в Кубке России по легкой атлетике. Она одержала победу в забеге на 100 метров среди женщин в категории В1.

Кубок России по легкой атлетике прошел с 20 по 22 мая в столице Башкортостана, Уфе. Он включал в себя соревнования по паралимпийским дисциплинам, а также первенство России по легкой атлетике для спортсменов с нарушениями зрения. Это значимое событие собрало множество атлетов со всей страны, которые стремятся продемонстрировать свои достижения и улучшить свои результаты.

Более 40 комплектов медалей разыграли в первый день соревнований. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции и интересе к этим состязаниям. Забег на 100 метров среди женщин в категории В1, где участвуют спортсмены с полной слепотой, состоялся в рамках турнира. Татьяна Альмухаметова из Мытищ в этом напряженном и зрелищном забеге одержала выдающуюся победу.

Татьяна, выступая в паре со своим ведущим Станиславом Самариным, продемонстрировала впечатляющий результат, преодолев спринтерскую дистанцию за 14,01 секунды. Этот результат позволил ей значительно опередить ближайших соперниц, которые не смогли догнать её на финише.

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