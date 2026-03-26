Спортсменка из Мытищ победила на всероссийских соревнованиях по карате

Воспитанница мытищинской спортшколы «Центр детско-юношеского спорта» Яна Берман победила в двух сложнейших технических дисциплинах — ок-ката-ренгокай и ок-ката-годзю-рю. Эти старты в Иркутской области стали отборочным этапом на летнюю Спартакиаду молодежи России.

В спортивном комплексе «Байкал-Арена» собрались 650 участников из 12 регионов страны. Успех на турнире «Байкальский шторм» позволил Яне получить путевку в крупные всероссийские старты и подтвердил ее статус одной из сильнейших молодых каратисток России. Тренер спортсменки Борис Скрипачев отметил, что этот результат — итог системной работы и дисциплины.

«Яна показала характер и техническое мастерство. Такие победы важны не только для нее, но и для всей команды, они вдохновляют ребят на упорные тренировки», — отметил наставник.

Выступления Яны Берман и других воспитанников отделения каратэ показали, что в Мытищах растет достойная смена. Спортсмены все чаще доказывают, что способны добиваться высоких результатов на всероссийском и международном уровнях.