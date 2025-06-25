Спортсменка из Можайска стала призером чемпионата России по пляжному самбо

В Зеленоградске Калининградской области с 20 по 22 июня прошел турнир по пляжному самбо. Воспитанница Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Карина Черевань выиграла серебряную медаль среди участников в весовой категории до 72 килограммов.

В финале она уступила лишь сопернице Екатерине Оноприенко. Отметим, что в 2022 году можайская спортсменка стала чемпионкой мира по самбо. В 2025 году Карина второй раз подтверждает звание чемпионки России, победив на чемпионате по самбо среди мужчин и женщин в весовой категории 65 килограммов. А в прошлом году она также стала серебряным призером чемпионата России по пляжному самбо.

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