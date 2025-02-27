Спортсменка из Лобни вошла в состав сборной России по тхэквондо

Воспитанница школы «Центр-Восток» в Лобне Арина Чернова заняла третье место на первенстве России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Она вошла в состав сборной страны благодаря высокому уровню подготовки.

В первенстве выступили 790 спортсменов из 60 регионов России. Соревнования стали отборочными на первенство мира и Европы. Все призеры вошли в состав кандидатов на право представить Россию на международном уровне.

«Мы поздравляем Арину с блестящим выступлением. Для нее это первая в карьере медаль национального первенства и первая медаль в копилке сборной команды Московской области. Так держать!» — отметили тренеры спортсменки.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию спорта. В округе работают 18 бюджетных секций. Самые популярные направления — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, карате и хоккей.