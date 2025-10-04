Спортсменка из Лобни стала призером турнира по боксу памяти чемпиона СССР Коротаева

Турнир по боксу памяти четырехкратного чемпиона СССР по боксу Олега Коротаева прошел в Москве. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены из России и Беларуси. Воспитанница школы «Храбрый мальчик» Елизавета Рябова из Лобни завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов.

Особенно напряженным был финальный поединок. Все соперницы Елизаветы входят в топ-8 лучших боксеров страны и являются участницами Первенства России, однако ей удалось войти в тройку и завоевать второе место. Лобня по праву может гордиться своими спортсменами.

Отметим, воспитанники клуба «Храбрый мальчик» регулярно выступают на соревнованиях разного уровня и занимают призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так ка новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.