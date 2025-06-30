Спортсменка из Лобни стала призером спартакиады молодежи России

В Набережных Челнах с 26 по 29 июня проходил финал VI летней спартакиады молодежи России. Вероника Макеева из Лобни заняла второе место в личном зачете и первое — в командных соревнованиях.

В спартакиаде приняли участие 143 спортсмена из 40 российских регионов.

Отметим, спартакиада среди молодежи — комплексные соревнования, которые проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и оценки системы подготовки спортивного резерва в России.

В 2025 году спартакиада проводится с 30 мая по 31 августа по 51 виду спорта. Среди них — легкая и тяжелая атлетика, самбо, гандбол, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо.

В финале спартакиады примут участие 13600 спортсменов. Медали будут разыгрываться до конца лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.