Спортсменка из Лобни Юлиана Киселева стала призером забега «Сырный трейл»

В минувшие выходные в Подмосковье прошел забег по пересеченной местности под названием «Сырный трейл». Представительница клуба «БегЛо» из Лобни Юлиана Киселева преодолела километровую дистанцию и заняла второе место.

За свое выступление Юлиана была удостоена диплома и ценных подарков от спонсоров мероприятия. Это уже не первая победа для юной спортсменки, которая недавно стала победителем ежегодного пробега памяти Ржищина в Лобне.

На более короткой дистанции в 500 метров успешно выступили шестилетние Федор Киселев и Мария Комарова, завоевав медали финишеров и получив вкусные леденцы в виде сыра.

Отметим, что маршрут «Сырного трейла» пролегал через леса и поля, а участников на протяжении всей дистанции поддерживали волонтеры. После завершения забега посетители смогли окунуться в атмосферу фермы, узнать больше о процессе изготовления сыра и принять участие в увлекательном паста-пати. Это событие не только сплотило любителей активного образа жизни, но и позволило всем участникам насладиться красотой природы и вкусами подлинного сыра.

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