Спортсменка из Люберец заняла 2-е место на первенстве России по мас-рестлингу

В Чебоксарах 2 мая прошло первенство России по мас-рестлингу среди девушек 14-15 лет. Более 300 спортсменов из 22 регионов боролись за награды.

Спортсменка из Люберец Ассоль Аникина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 60 кг.

«Каждый поединок, каждая схватка носила ожесточенный характер, было очень тяжело, мы приложили максимум усилий. Благодарим весь тренерский состав и каждого, кто поддерживал нас», — сказал президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Он также отметил высокий уровень проведения турнира и подготовки спортсменов. «Борцы заметно прибавили в технике, физической подготовке и выносливости — с каждым годом конкуренция становится все острее», — добавил Евгений Петров.

Подготовил Ассоль Аникину тренер, первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области Александр Лебеденко.