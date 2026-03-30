Спортсменка из Люберец выступит на первенстве Европы по тяжелой атлетике

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Люберец Наталия Соколова представит Россию на первенстве Европы по тяжелой атлетике. Право на участие в международных соревнованиях спортсменка получила, став абсолютным победителем первенства России среди юношей и девушек 13-15 и 13-17 лет, которое прошло в Каспийске с 23 по 30 марта.

В турнире приняли участие более 300 сильнейших спортсменов страны. Наталия Соколова завоевала три золотые медали: в рывке двумя руками, в толчке двумя руками и в сумме двоеборья.

Соревнования в Каспийске являлись отборочными на первенство Европы среди юношей и девушек 13-15 и 13-17 лет, которое состоится в августе в Албании.

«Поздравляем Наталию и ее тренера Сергея Чеберина! Желаем Наталии успешно представлять нашу страну на первенстве Европы и с гордостью защищать честь России!» — сообщили в спортивной школе олимпийского резерва.

Еще одна спортсменка из Люберец Ярослава-Таисия Игнашова остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.