Спортсменка из Люберец выиграла бронзу на первенстве России по самбо

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» из Дзержинского завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по самбо. Соревнования проходили с 4 по 7 июня в Уфе среди юношей и девушек 12–14 лет.

В турнире приняли участие свыше 745 спортсменов из 74 регионов России. В течение четырех дней борьба велась одновременно на четырех коврах.

«Юные самбисты получили возможность проявить себя и приобрести важный соревновательный опыт. Наша спортсменка Ева Тучак продемонстрировала достойный уровень подготовки и хорошую борьбу, завоевав бронзовую медаль. Поздравляем Еву с отличным завершением этого спортивного сезона! Пусть этот результат будет только началом больших побед в спорте», — отметил директор спортивной школы олимпийского резерва «Союз» Виктор Худяков.

Люберецкая спортсменка выступала в весовой категории 55 килограммов. Ранее самбисты из Люберец завоевали золото и бронзу на открытом первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек 11–12 лет.