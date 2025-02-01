Спортсменка из Люберец примет участие в первенстве России по боксу

Воспитанница комплексной спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах София Титова победила в финале всероссийских соревнований по боксу. Она прошла отбор на первенство России.

София Титова показала лучший результат среди юношей и девушек. Соревнования проходят на РФСО «Спартак», об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«София завоевала путевку на первенство России по боксу 2025 года. Ее наставник — мастер спорта международного класса Михаил Ратников, имеющий тренерский стаж с 1977 года. Он также ведет еще пятерых участников турнира. Искренне поздравляю Софию и ее тренера! Желаю дальнейших успехов и ярких побед!» — сказал Владимир Волков.

Турнир проходит во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В нем принимают участие 360 спортсменов из 37 регионов России. Люберцы представляют пять боксеров.

Финал пройдет 1 февраля. За путевку на первенство России поборются юноши.