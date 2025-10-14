Спортсменка из Ленинского округа победила на чемпионате ЦФО по плаванию

Воспитанница детского оздоровительного центра «Дельфин» подмосковного Ленинского городского округа Виктория Таранникова успешно выступила на чемпионате Центрального федерального округа по плаванию, который проходил в городе Руза. Шестнадцатилетняя пловчиха завоевала шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Спортсменка приняла участие в одиннадцати дисциплинах. Наивысших результатов она добилась на дистанциях 100 и 200 метров брассом, а также 200 и 400 метров комплексным плаванием, где завоевала золотые медали.

«На этих соревнованиях Виктория конкурировала со взрослыми пловцами, включая чемпионов России. Спортсменка достигла уровня, позволяющего ей на равных бороться с сильными соперниками», — сообщила тренер спортсменки Александра Таранникова.