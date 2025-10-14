Спортсменка из Ленинского округа победила на чемпионате ЦФО по плаванию
Воспитанница детского оздоровительного центра «Дельфин» подмосковного Ленинского городского округа Виктория Таранникова успешно выступила на чемпионате Центрального федерального округа по плаванию, который проходил в городе Руза. Шестнадцатилетняя пловчиха завоевала шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
Спортсменка приняла участие в одиннадцати дисциплинах. Наивысших результатов она добилась на дистанциях 100 и 200 метров брассом, а также 200 и 400 метров комплексным плаванием, где завоевала золотые медали.
«На этих соревнованиях Виктория конкурировала со взрослыми пловцами, включая чемпионов России. Спортсменка достигла уровня, позволяющего ей на равных бороться с сильными соперниками», — сообщила тренер спортсменки Александра Таранникова.
В настоящее время Виктория Таранникова готовится к Чемпионату России. Еженедельная тренировочная программа включает десять занятий: двухчасовые заплывы в бассейне и тренировки в спортивном зале. В планах спортсменки — участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что в Румынии состоялось юниорское Первенство мира по плаванию, где в составе российской сборной успешно выступила Виктория Таранникова. Вместе с другими спортсменками она завоевала бронзовую медаль в женской комбинированной эстафете 4×100 м.