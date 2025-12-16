Спортсменка из Краснознаменска выиграла серебро на Кубке мира по фехтованию

Спортсменка из Подмосковья Стефания Часовникова выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапире среди юниоров. Соревнования проходили с 13 по 15 декабря в Бангкоке.

Представительница училища олимпийского резерва №1 в Краснознаменске уверенно прошла практически весь турнирный путь. В поединках на выбывание она одержала победы над рапиристками из Японии, Сингапура, США и Тайваня.

Финальный бой свел ее с главной фавориткой соревнований — американкой Лю Чжэлинь, которая возглавляет мировой юниорский рейтинг. В напряженном противостоянии победа досталась сопернице, а Стефания Часовникова заняла почетное второе место.

В соревнованиях приняли участие свыше 162 молодых спортсменов из 24 стран.