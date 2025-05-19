Спортсменка из Коломны выиграла Кубок России по бадминтону

В Казани ​с 13 по 18 мая прошел Кубок России по бадминтону. Золотую медаль на соревнованиях выиграла 14-летняя спортсменка из Коломны Марина Тарасова.

Представительница Подмосковья стала самой молодой чемпионкой за всю историю соревнований.

​«Перед турниром я думала, что войду в восьмерку. Но в итоге я вышла, как-то так получилось сыграть расслабленно, самое главное — в удовольствие. Все вперед и вперед, ну и получилось. Главное, не нервничать», — рассказала Марина Тарасова.

В четвертьфинале спортсменка выбила из борьбы москвичку Анастасию Осияненко, а в полуфинале обыграла со счетом 2:0 Евгению Косецкую из Казани. В финале Марина Тарасова в трех партиях оказалась сильнее Александры Чушкиной из Москвы.

На турнире собрались свыше 200 сильнейших игроков в бадминтон из 15 регионов России.

Сборная Подмосковья продемонстрировала выдающийся результат: Артур Печенкин завоевал серебро, а Алина Бусыгина, Данила Гришечкин, Александр Пузырев, Александр Григоренко и Глеб Степаков стали бронзовыми призерами.