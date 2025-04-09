Спортсменка из Истры стала кандидатом в мастера спорта России по вольной борьбе

Таисия Планджиева из Истры сдала норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Девушка сделала это на первенстве России: она заняла третье место среди участниц до 16 лет.

Спортсменка вошла в состав команды, представлявшей Московскую область. Всего там были две участницы из Истры. Соревнования проходили со 2 по 6 апреля в Кемерово.

Таисия Планджиева выступала в весовой категории 39 килограммов. Благодаря полученной награде и званию кандидата в мастера спорта, она вошла в состав сборной России.

«Таисия уже успела зарекомендовать себя как серьезная спортсменка: трижды становилась победительницей PWL турниров в своей возрастной категории и весе, дважды стала чемпионкой первенства Центрального федерального округа. Она также является трехкратной чемпионкой первенства Московской области», — рассказал тренер спортсменки Геннадий Мередов.

Отметим, что Таисия Планджиева — воспитанницы клуба спортивной борьбы «Арена-Истра», она занимается борьбой с семи лет.