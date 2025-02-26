Спортсменка из Истры победила в международном заплыве в Таиланде

Соревнования X-WATERS World Championship прошли в Таиланде на острове Пхукет. В них участвовали более 300 пловцов из 18 стран.

Спортсмены пробовали свои силы на разных дистанциях: 10 и пять километров, три километра, один километр, обычная и в ластах, эстафета 2×1 километр и детские старты на 200 и 500 метров. Участники плыли по Андаманскому морю, температура воды в котором составляла 28 градусов.

Команда из Истры впервые приняла участие в этом соревновании. Для спортсменов из Подмосковья это открыло новые возможности, а также они получили новый профессиональный опыт. Ольга Капущова заняла первое место в заплыве на дистанции один километр в своей возрастной категории. Она показала впечатляющий результат — 0:21:04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в Подмосковье.