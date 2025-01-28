Спортсменка из Истры победила на первенстве ЦФО по тхэквондо

Соревнования среди спортсменов Центрального федерального округа проходили в Рязани. В них участвовали более 300 спортсменов из 13 регионов России.

За победу в первенстве состязались юноши и девушки в возрасте от 12 до 14 лет. Софья Филиппова из клуба «Истра-ТКД» заняла первое место. Во время боев она продемонстрировала силу, упорство и стремление к победе. На тренировках девушка также показывала эти качества.

На первенстве также выступал другой спортсмен из Истры — Роман Куликов. Они с Софьей Филипповой занимаются в одном клубе. Роман провел два боя, но не смог одержать победу. Но спортсмен не сдается и по-прежнему стремится к новым высотам.

Ребята уже начали подготовку к другим соревнованиям. Они примут участие в чемпионате России, который пройдет с 24 февраля по 1 марта в Люберцах.

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