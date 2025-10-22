Спортсменка из Химок завоевала серебро на всероссийской велогонке

Соревнования по гравийному велоспорту состоялись в Шарташском лесопарке Свердловской области. Участие в них приняли спортсмены из восьми регионов России.

Химкинская спортсменка Софья Богуненко показала хороший результат в женском заезде. Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

«Каждое спортивное достижение — это результат огромной работы, силы характера и веры в себя. Наши спортсмены показывают, что упорство и целеустремленность позволяют добиваться высоких результатов и достойно представлять Химки на соревнованиях любого уровня», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Ural Gravel Race-2025 стала первой официальной гравийной гонкой в Свердловской области. Данная дисциплина будет включена в официальную спортивную программу России с 2026 года.

Среди участников были представители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Серова, Челябинска, Перми, Самары и Московской области. В Химках продолжается системная работа по развитию спортивных инициатив и поддержке спортсменов, выступающих на российских и международных соревнованиях.