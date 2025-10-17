Спортсменка из Химок завоевала серебро на этапе Кубка мира в Сингапуре

Воспитанница химкинского Центра фехтования в Новогорске успешно преодолела полуфинальный барьер, одержав победу над местной опытной рапиристкой. В решающем поединке турнира категории «сателлит» она уступила другой российской спортсменке, заняв вторую ступень пьедестала.

В соревнованиях среди женщин, проходивших в рамках этапа Кубка мира, приняли участие 53 фехтовальщицы. В полуфинале Анна Соловьева, представляющая училище олимпийского резерва № 1, со счетом 15:14 выиграла у двукратной олимпийской участницы из Сингапура Амиты Бертье.

«Искренне поздравляю нашу воспитанницу химкинского Центра фехтования в Новогорке со вторым местом на престижном турнире. В современных реалиях российские спортсмены сталкиваются с дополнительными трудностями на международной арене, но это не мешает им достигать высоких результатов, что в очередной раз доказала Анна», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Высокий результат на международных соревнованиях стал следствием системной подготовки под руководством тренера Елены Жемаевой. Тренировочный процесс спортсменки был организован на базе Центра фехтования Ильгара Мамедова.