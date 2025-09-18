Спортсменка из Химок выиграла в турнире за Кубок России по гольфу

Фото: Соревнования по гольфу в рамках VI летней Спартакиады молодежи в клубе «Форест Хиллс» / Медиасток.рф

В состязаниях за Кубок России по гольфу лидировала спортсменка из Химок Алиса Молоканова. Турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал сильнейших участников со всей страны.

В женском разряде Алиса Молоканова обошла Варвару Неклюдову из Москвы и Василису Меринову из Санкт-Петербурга. Решающий поединок спортсменки завершился досрочно на 16-й лунке со счетом 3:2 в ее пользу.

«Матчи были с очень сильными соперницами, а в финале, чтобы одержать победу, пришлось сыграть в минус. Во втором матче со мной был Савелий Грачев, а в финальных — Артем Дунаев. Их поддержка помогала бороться до конца. Я очень довольна своим выступлением и рада, что сделала максимум, что и позволило одержать победу», — рассказала Алиса Молоканова.

Спортсменка подтвердила статус главного восходящего таланта российского гольфа. Всего за девять месяцев Алиса совершила рывок в мировом любительском рейтинге WAGR, поднявшись с 2987-й на 119-ю позицию. На счету спортсменки уже шесть победных турниров и 11 финишей в топ-10.

В мужском турнире успех химчан продолжил Матвей Кармолин, завоевавший бронзовую медаль. Его решающий поединок завершился с результатом 1UP на дополнительной лунке.

Сборная команда Московской области достойно представила регион, показав отличную игру. Впереди спортсменов ждет новое испытание — командное первенство России, где они вновь поборются за медали и лидерство в национальном рейтинге.